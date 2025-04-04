Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüslerinin kurşunlanmasının 10. yılında faillerin bulunamamasına sitem etti.

Adalet çağrısında bulunan Fenerbahçe, 'AydınlanmayanGün' etiketi ile sosyal medya hesaplarından 4 Nisan 2015'in üzerinden geçen 10. yılda, her gün soruyor, isyanla sorguluyoruz: “Failler nerede?” paylaşım yaptı.

'MÜCADELE SÜRECEK'

Sarı-Lacivertlilerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Nisan 2015 tarihinde, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrasında dönüş yoluna çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden bugün tam 10 yıl geçti…

O kara gün Fenerbahçe’yi yok etmek isteyen failler, aradan geçen 10 yılda ortaya çıkmadı!

Armamızı taşıyan canlarımıza kast eden, milyonlarca üyesi olan bir camiayı hedef alan faillerin bulunmadığı her gün, bu yapılanı sorgulamaya, hakkımızı aramaya devam edeceğiz!

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015’i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek!

Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. #AydınlanmayanGün"