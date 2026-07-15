Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında N'Golo Kante'nin geleceği merak konusu oldu.

Fransa'dan Paris FC'nin ilgilendiği 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı lacivertli yönetim karar aşamasına geldi. Maliyeti nedeniyle sık sık gündeme gelen Kante, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Ancak transferin önündeki en büyük engelin futbolcunun maliyeti.

Fenerbahçe, Kante ile toplam 14.5 milyon euro imza parası karşılığında anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun bu ücretin 7.5 milyon euroluk bölümünü tahsil eden sarı lacivertliler, kalan 7 milyon euronun ise Paris FC tarafından karşılanması halinde ransfere onay verecek.

Kante'nin geleceği, Dünya Kupası izninden dönünce netleşecek.