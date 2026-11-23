Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zorlu Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe'de kriz büyüyor. Zirve yarışında lider Galatasaray'ın 11, Trabzonspor'un 8 ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde; Liverpool ve Çorum FK galibiyetleriyle yeşeren şampiyonluk umutları yerini yeniden büyük bir hayal kırıklığına bıraktı. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun da takımdaki sorunlara çare olamaması camiada üzüntü yaratırken, Samandıra'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Superhaber'de yer alan habere göre sarı-lacivertli ekipte Dirk Kuyt'ın görevden ayrılmasından olumsuz etkilenen ve Başkan Aziz Yıldırım'ın Emre Belözoğlu tercihini eleştiren isimlerin; Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Milan Skriniar olduğu öne sürüldü. Kuyt'ın Samandıra'dan ayrılmasının ardından Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştiren bu dört yıldız futbolcunun, "Neden böyle bir tercih yaptınız? Biz Kuyt'tan memnunduk" diyerek serzenişte bulundukları ve Hollandalı çalıştırıcının takımda kalmasını istedikleri belirtildi.

"LİVERPOOL'U YENDİK AMA MORALLER BOZUKTU"

Kocaelispor beraberliğinin ardından geçmişte Fenerbahçe muhabirliği ve Ali Koç döneminde Futbol A Takımı Medya Sorumluluğu görevlerini üstlenen Alper Yemeniciler, takım içindeki huzursuzluğa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yabancı oyuncu grubunun İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Dirk Kuyt ile devam etmek istediğini vurgulayan Yemeniciler, şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal ayrıldıktan sonra özellikle yabancı oyuncu grubu, Kuyt'ın Fenerbahçe'deki görevine devam etmesini istiyordu. Hatta Emre Belözoğlu ilk göreve geldiğinde de bu durum Emre Belözoğlu'na tepki olarak algılanmasın. Daha önce de söyledim; Kuyt'ın kalmasını istedikleri için Liverpool maçından sonra soyunma odası çevresinde verilen görüntülerde futbolculara 'Niye bu kadar düşük? Liverpool'u yenmedik mi biz?' diye soruldu. İşte bundan dolayı moralleri düşüktü."

Sezon ortasında yaşanan sürekli teknik ekip değişikliklerini de eleştiren Yemeniciler, şampiyonluğun ancak doğru kurumsal planlamayla gelebileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günkü fotoğrafta yer alan beyaz eşofmanlıların hiçbirisi şu anda Fenerbahçe'de yok. Yepyeni bir ekip, yepyeni bir teknik kadro var. Sezon ortasında bu kadar çok değişim yaşanması ve arka arkaya 'Biz geleceğiz, şampiyon yapacağız' denmesi doğru değil. Fenerbahçe'yi kimse tek başına şampiyon yapamaz. Fenerbahçe'yi doğru planlama, doğru kadro ve doğru teknik direktör şampiyon yapar. Zaten takımın biraz kıpırdandığını, iyi oynadığını gören taraftar desteğini üç katına çıkarıyor. Liverpool maçı bunun en güzel örneği."

"PES ETMEK KARAKTERİMİZDE YOKTUR"

Öte yandan Kocaelispor beraberliği sonrası lider Galatasaray ile puan farkının 11'e çıkmasının ardından, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında kendisine atfedilen sözler üzerine Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu yazılı bir açıklama yayımladı. Maçın ardından hiçbir yere konuşmadığını belirten Uslu, şahsına mal edilen ifadeleri kesin bir dille reddetti:

"2-2 beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ardından benim söylediğim ifade edilen asılsız söylemler sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna servis edilmiştir. Maç sonrası herhangi bir açıklama yapmadım, kimseyle konuşmadım. Önce sosyal medyada yayılan, ardından teyit edilmeden bazı medya organlarında yer alan şahsıma atfedilmiş '11 puanlık fark kapanmaz, çok zor. Üzgünüm' şeklindeki sözler tamamen asılsızdır. Söylemediğim sözleri bana mal ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara açıkça belirtmek isterim ki kimsenin ismimi kullanarak algı oluşturmasına ve gerçekleri çarpıtmasına asla izin vermem!"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından asla kopmayacağının altını çizen Mahmut Uslu, camiaya şu mesajla seslendi: