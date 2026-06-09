Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro planlamasında yer alması düşük ihtimal olarak değerlendirilen Fred, ülkesine dönme hazırlığına girmişti.

Atletico Mineiro’nun transferi gündemde olan Fred, sosyal medyadan transferine ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Brezilya ekibine transferinin ertelenebileceğine yönelik bir paylaşıma cevap verdi. Deneyimli orta saha "Fred ve ailesi, 2026'da Galo'ya dönme olasılığını yeniden değerlendirdi ve bir anlaşma ertelenebilir. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusuna yakın bir kaynak, oyuncunun ve eşinin gelecek sezonun başlangıcı için Türkiye'de kalmaya karar verdiğini belirtti." ifadelerinin yer aldığı habere, "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?" yanıtını verdi.

Fred'in açıklaması, Atletico Mineiro'ya transferinin yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maçta süre alırken 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.