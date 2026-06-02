Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmileşti. Bologna, teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan duyuruda kısa bir açıklamaya yer verilerek, “Domenico Tedesco, Bologna’nın yeni antrenörü. Hoş geldin” ifadeleri kullanıldı. İtalyan teknik adam, Jose Mourinho’nun ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş ve sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 45 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.