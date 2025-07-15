Fenerbahçe ile yolları ayıran Tadic kariyerine İspanya’da devam etmeye hazırlanıyor… Hollanda basınından Telegraf'a göre Dusan Tadic, La Liga devlerinden Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Tadic'e başta eski kulüpleri Vojvodina ve Ajax olmak üzere Rusya ve ABD'den de teklifler vardı.. Ancak 36 yaşındaki oyuncu Atletico Madrid’i seçti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol, 18 asistlik katkı vermişti.