Profesyonel futbola 2017-18 sezonunda Hammarby'den Benfica Altyapısı'na transfer olarak başlayan İsak Vural, 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe formasını giydi. Sarı-Lacivertlilerde de alt yapıda oynayan 2006 doğumlu futbolcu, 2023'te yeniden futbola başladığı İsveç ekibi Hammarby'ye döndü.
Hammarby'deki performansıyla İtalya Serie B ekibi Frosinone'ye transfer olan Vural, burada değerini katlamayı başardı. Fenerbahçe'de 50 bin euro piyasa değerine sahip olan 18 yaşındaki futbolcu, Frosinone'de 700 bin euro piyasa değerine ulaştı.
ZANİOLO'YA BENZER OPSİYON MASADA
Frosinone formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asistlik skor katkısı sağlayan '10 numara', Serie A ve Avrupa futboluna teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde damga vuran Atalanta'nın radarına girdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Atalanta, İsak Vural'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için devreye girdi. Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu da aynı yöntemle alan İtalyan ekibinin, İsak Vural operasyonu için 3 milyon euro ayırdığı ifade edildi.