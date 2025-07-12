Transfer sezonuna Jhon Duran takviyesi ile giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

Kanat arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

AYRILIĞA SICAK

Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre Ağustos 2021'de Aston Villa'ya transfer olan 27 yaşındaki Leon Bailey, bu yaz transfer döneminde yeni bir maceraya yelken açacak. Haberin detayında Fenerbahçe'nin Jamaikalı sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Daha önce Bayer Leverkusen'de forma giyen Jamaikalı milli oyuncunun Aston Villa ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Bailey, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 38 maçta 2 gol atıp 4 asist kaydetti..