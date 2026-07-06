Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, yabancı kontenjanını rahatlatma hamleleri sürüyor.
Sarı lacivertliler, gol yollarına takviye yapmak isterken rotasını Başakşehir'in santrforu Bertuğ Yıldırım'a çevirdi.
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı lacivertliler Bertuğ için turuncu lacivertlileri bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası önererek da ikna etmeye çalışacak. Haber detayında, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuya karşılık olarak Anthony Musaba'yı teklif edeceği belirtildi.
Başakşehir'in, Hollandalı kanat oyuncusunu kabul etmesi halinde Bertuğ için ödenecek bonservis bedeli konusunda pazarlıklara başlanacak.