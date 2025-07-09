Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ilk çalımını Beşiktaş’a atmak üzere... Sarı-lacivertliler, İngiliz sağ bek Kyle Walker Peters’i siyah-beyazlıların elinden kaptı. Beşiktaş ile bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu arasında yapılan görüşmeler yüksek imza parası nedeniyle tıkanmıştı. Sağ bek bölgesine oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kanarya devreye girip, İngiliz futbolcuyla anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, oyuncuya 2.4 milyon Euro net maaş ödeyecek. İmza parasının da 3-4 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

35 MAÇTA 2 ASİST

Geçen sezonu Southampton’da geçiren Kyle Walker Peters, takımının İngiltere Premier Lig’e veda etmesinin ardından boşa çıkmıştı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon Euro olan tecrübeli sağ bek, geçen sezon 35 maçta 2 asistle oynadı. Osayi Samuel ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu futbolcunun boşluğunu yine bir İngiliz ile doldurmuş olacak.