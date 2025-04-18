Fenerbahçe yönetiminin hisse satışı ve sermaye artırımından elde edeceği 1.5 milyar TL gelir ile Bankalar Birliği borcunu kapatıp, gelecek sezon rüya takım kurmaya hazırlandığını duyuran SÖZCÜ’den sarı-lacivertli camiaya bir müjde daha... F.Bahçe, 100 milyon Euro’luk sponsorluk anlaşması imzalıyor.

KOYU F.BAHÇE TARAFTARI

Sarı-lacivertli yönetim, Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile stat isim hakkı için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya göre, koyu F.Bahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç’un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya’ya yıllık 20 milyon Euro civarı bir para ödeyecek.

8 MİLYON DA FORMADAN

Ulukaya ile F.Bahçeli yöneticiler arasındaki anlaşma imza aşamasına geldi. Detaylarla ilgili çalışmaların sona ermesinin ardından sponsorluk anlaşmasının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. F.Bahçe, Adidas’la da 8 milyon Euro’ya forma sponsorluk anlaşmasına varmıştı