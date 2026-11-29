Fenerbahçe ve Erzurumspor Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde Maraton Tribünü'nde Filistin'e destek pankartı açtı. Pankartta İngilizce ve Türkçe olarak “Gazze'nin acısı, dünyanın utancıdır” ifadesi yer aldı.

BROWN ÜÇ MAÇLIK CEZASINI TAMAMLADI

Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören ve üç maç ceza alan Archie Brown, Erzurumspor FK karşısında ilk 11'e döndü. Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada stoperde görev yaptı.

Belözoğlu, kaleyi Ederson'a emanet ederken savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile N'Golo Kante, kanatlarda Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Mason Greenwood on numarada, Vedat Muriqi ise ileri uçta görev yaptı.

Sarı-lacivertliler, Oppong'un yanı sıra iki futbolcusundan daha yararlanamadı. Sakatlığı süren Marco Asensio ile sakatlığını yeni atlatıp son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Nathan Ake maç kadrosunda yer almadı.