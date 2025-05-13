Fenerbahçe'nin forvet hattını Jadon Sancho ve Jonathan David ile güçlendirme çalışmalarında önemli gelişmeler yaşandı.

Chelsea, Manchester United’dan kiraladığı 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho’nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu sezon 40 resmi maçta 4 gol ve 10 asist üreten Sancho’ya Bayer Leverkusen de talip.

PAZARLIKLAR ÇIKMAZDA

Ancak Alman kulübü, Sancho için Manchester’ın istediği 25 milyon Euro bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor. Sancho gibi F.Bahçe’nin bir diğer forvet oyuncusu Jonat han David’i transfer etme çabaları da olumlu seyrediyor. Napoli, David’in menajeri Nick Mavromaras ile resmi görüşmelere başlasa da pazarlıklar tıkanma noktasına geldi.

BU PARALARI VEREMEZLER

Lille'den sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bedelsiz ayrılmaya hazırlanan David, Napoli’den 15 milyon Euro imza parası ve yıllık 9 milyon Euro maaş istedi. İtalyan kulübü, bu talepleri karşılamaya yanaşmıyor. David’in de bu transfer borsasında taleplerini karşılayacak F.Bahçe gibi çok fazla kulüp yok. Bu nedenle David ve Sancho adım adım F.Bahçe’ye yaklaşıyor.

STERLING'DE KOZ JOSE

Bonservisi Chelsea’de olan ve bu sezonu kiralık olarak Arsenal’de geçiren İngiliz yıldız Raheem Sterling, İngiltere’de satış listesine konuldu. F.Bahçe, Chelsea’ye Raheem Sterling’i satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İngiliz yıldızın önceliği Premier Lig’de kalmak.

Sterling'in Mourinho faktörü nedeniyle F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Sterling için F.Bahçe’nin haricinde Avrupa ve Suudi Arabistan’dan birçok kulübün devreye girdiği belirtildi.

Bu sezon Arsenal’de 27 maça çıkan Sterling, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.