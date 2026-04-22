Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında 90+8'de Çaykur Rize'den yediği golle 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kaleci Ederson, kaybedilen 2 puanın baş sorumluları arasında gösterilmişti. Brezilyalı eldivenin de bu puan kaybının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edilmişti.

Ancak A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yöneticiler, Ederson'la görüşme gerçekleştirdiklerini ve tecrübeli file bekçisinin tek odağının Sarı-Lacivertli kulüp olduğunu belirtti.

Ederson'un takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği ve bu doğrultuda menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği haberlerinin doğruyu yansıtmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Ederson, kalesinde 34 gol gördü. 32 yaşındaki kaleci ayrıca 13 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Ederson ayrıca 6'sı Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere 7 sarı kart gördü.