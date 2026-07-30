Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve kadrosunu Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muriqi gibi önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe için ortalığı karıştıracak bir iddia gündeme geldi.

NTV Spor'un İsviçre basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın aylardır transfer etmek için çaba harcadığı milli futbolcu Can Uzun için devreye girdi.

RESMİ ADIM HAZIRLIĞI

Haberde, Sarı-Lacivertlilerin Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un transferi için resmi adım atmaya hazırlandığı ifade edildi. Alman kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki milli futbolcu için 45 ila 60 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın da Can Uzun için Frankfurt ile yaptığı pazarlıklarda 40 milyon euro seviyelerine yaklaştığı kaydedildi.

Geçen sezon Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro...