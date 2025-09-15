Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından sular durulmuyor...

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak yeni bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler Doğan başkanlık görevini bırakana kadar Kulüpler Birliği faliyetlerinden çekildiklerini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir!

Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir.

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz."