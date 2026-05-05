Fenerbahçe'nin devre arasında 3 forveti ile yol ayrımına gittikten sonra kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif, beklentileri karşılamakta zorlandı. Performansı çok tartışılan Sidiki Cherif’in geleceğiyle ilgili önemli bir karar alındı.

Devre arasında satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 19 yaşındaki golcünün, yeni sezonda kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Başkanlık yarışındaki adayların tamamının genç oyuncunun gelişimi için kiralık formülünde birleştiği iddia edildi. 4 milyon Euro kiralama bedeliyle takıma katılan Cherif için ilerleyen süreçte 18 milyon Euro bonservis ödenmesi bekleniyor.

Sidiki Cherif, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçta forma şansı buldu. 19 yaşındaki forvet, görev aldığı müsabakalarda 3 gol, 1 asist kaydetti.