Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili flaş bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Ali Koç ile Okan Buruk arasında yaşandığı iddia edilen diyaloğa yönelik “Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de yaşanan atışmaya dahil oldu. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada sağ duyu çağrısı yaparken "Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.



Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.



Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.



Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.