Hücum hattında yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe, Milan'da oynayan Portekizli yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao'yu ciddi şekilde gündemine aldı. Sarı-Lacivertli yönetimin, oyuncunun menajeriyle temasa gelerek transfer şartlarını sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

İtalyan basınından SportMediaset'in haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 yıllık mukavele ve senelik 12 milyon euro maaşlık bir teklifle menajerinin kapısını çalmayı planlıyor.

GALATASARAY'IN DA GÖZDELERİNDEN

Leao, transfer sezonunu rakiplerine göre daha yavaş açan Galatasaray'ın listesindeki oyuncuların da ilk sıralarında yer alıyor. Milan'ın kulüpte yaşadığı problemler nedeniyle gözden çıkardığı ve satış listesine koyduğu futbolcu için beklentisi 50 milyon euronun üstünde gelecek teklifler...

Geçen sezon Milan formasıyla Serie A'da 29 maça çıkan Leao, 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 50 milyon euro...