Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İrfan Can Eğribayat tartışması yaşanmıştı.
İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları sonrası Gaziantep FK, futbolcuya tepki göstermişti. Fenerbahçe Kulübü de Gaziantep FK'nin tepkisine karşılık verdi.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden 'Gaziantep Futbol Kulübü’ne Cevabımızdır' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat’ın sonuna kadar yanındayız.
Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır.
Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"