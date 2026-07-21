Geçtiğimiz şubat ayında Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ittihad'a yolladığı Youssef En-Nesyri, şok üstüne şok yaşıyor.

Fas Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen 29 yaşındaki forvet, Al-Ittihad'ta da beklediğini bulamadı. Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Fas'ın MAS Fes kulübü, En-Nesyri'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan'da istenmeyen adam haline gelen En-Nesyri için Fas takımının yönetim kurulu üyesi Abdelhak El Marrakchi, çalışmalarını sürdürdüklerini ancak yüksek maaş nedeniyle transferin durma noktasına geldiğin açıkladı.

El Marrakchi, Faslı santrforun transferiyle ilgili olarak Arriyadiyah'a yaptığı açıklamada "Al-Ittihad'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için görüşmeler yapıldı ancak şu ana kadar oyuncunun maaşı anlaşmayı engelliyor. Suudi Profesyonel Ligi'ndeki mevcut maaşını ödeyemiyoruz." dedi.

Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'ta 18 maçta 8 gol ve 1 asist kaydetti.