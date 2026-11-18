Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra kariyerinde dev bir adım atarak İspanyol futbolunun köklü kulübü Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic, Katalan temsilcisindeki yedek kulübesi sürecini olgunlukla karşılıyor. Barcelona formasıyla henüz istediği kadar süre alamamasına karşın İspanya'da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten deneyimli eldiven, mevcut durumundan hiçbir şekilde şikayetçi olmadığını dile getirdi.

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Ülkesinin milli takım daveti üzerine Hırvatistan Milli Takım kampına katılan Livakovic, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Barcelona'daki atmosferi ve çalışma temposunu anlattı. Doğup büyüdüğü Zadar kentinden çıkıp böylesine büyük bir kulübün parçası olmanın tarifsiz bir gurur kaynağı olduğunu belirten Hırvat kaleci, duygularını şu sözlerle ifade etti: