Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı bölgede bulunan Linz Havalimanı'nda geldi.
Havalimanında taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Çetin'e, Mason Greenwood'un transferine ilişkin bir soru yöneltildi.
Taraftarların, "Greenwood geliyor mu?" sorusuna Oğuz Çetin, "Geliyor" yanıtını verdi. Çetin'in kısa ancak dikkat çeken cevabı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla adeta fırtına gibi esen Greenwood, çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.