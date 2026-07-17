Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni düzenledi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen törene sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

Cihan Kamer'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik."

'ÇOK GEL GİTLER YAŞADIK'

"Greenwood transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Onlar daha kısa süre içerisinde neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat, bildiğiniz gibi star transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok güçlüklerle karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Ben 61 yaşımdayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorunlu bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın arzusu ve beklentisi, böyle değerli oyuncuyu aramıza katma meselesi... İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi sayın başkanımız Aziz Yıldırım bir tanesi de Greenwood'un kendisi.

Ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri, inanın yönetici arkadaşlar eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil, transferi yapabilecek nakdi oluşturmak, futbolla ilgili ya da diğer bütün dallarla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak için tüm yönetim çok çok çaba sarf ediyor. Onlara teşekkür ediyorum."

'NE GEREKİYORSA O'

"Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi

Greenwood ilk günden beri ya Fenerbahçe ya Marsilya dedi. Hiç dönmedi. Daha önce hazırlanmış daha fazla bir kontrattan çok fedakarlık yaptı. Ake de çok yardımcı oldu transferi konusunda. 24 saat irtibat içerisindeydi. Çok arzu etti. İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz."

Yeni transferler de törende açıklamalarda bulundu. Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un açıklamaları şu şekilde:

'ARMAYA LAYIK OLACAĞIZ'

Vedat Muriqi: "Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onurlu ve gururluyum. Çok mutluyum. Burada olmak, bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Bu formanın büyüklüğünü gittiğim ilk gün anladım. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle oynadım rakip olarak. Fenerbahçe büyüklüğü kıyaslanacak gibi değil. Taraftar, stadyum, atmosfer... Bu kampta bile haftada 1-2 gün idmanlar açıktı taraftara ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya, İsmail Hocam sağ olsun, sürekli her gün açık gibi idman yaptık. Bu sevgi başka hiçbir kulüpte, taraftarda yok! Gittiğim günkü Vedat gibi çok mücadele edip, bol goller atıp, şampiyonlukta pay sahibi olarak bu formanın hakkını vereceğim. Geçmiş ile bugün arasında tecrübe farkı var, bu en önemlisi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde 25 yaşımdaydım. Daha önce oynadığım kulüplere saygısızlık yapmamak adına söylüyorum, ilk defa büyük bir kulübe adım attım, Fenerbahçe taraftarını gördüm. 6 sene önceki Vedat ile tek fark var, çok tecrübelendim ama isteğim, hırsım aynı. Aynı hırs ve aynı heyecanla sahaya çıkmak için can atıyorum.

Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçmasapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında."

Nathan Ake: "Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız. Gelmeden önce Ederson ile görüştüm. İstanbul ve Fenerbahçe hakkında bilgiler verdi. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söyledi. Atmosferin ve taraftarların inanılmaz olduğunu söyledi. Burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti. Bu da zaten benim hoşuma giden bir şey...

En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmaktır. Fenerbahçe son birkaç yılda çok iyi sezonlar geçirdi ama sezon içerisinde negatif şeyler de olur. 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsun, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. Manchester City'de pes etmedik biz. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. En önemli şey bence bu."

Mason Greenwood: "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.

Cristiano Ronaldo'dan çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor.

Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksek. Açıkçası iyi bir performans sergiledim orada. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol..."

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