Sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig'in yeni temsilcisi Coventry City'e 24,5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Sidiki Cherif için Ada macerası kâbusa dönmeye başladı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek İngiliz ekibinin yolunu tutan 19 yaşındaki Fransız futbolcu, yeni kulübünde bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı.

SON İKİ MAÇTA 21 DAKİKA

Coventry City formasıyla şu ana kadar 9 resmi müsabakada toplam 337 dakika sahada kalabilen genç yetenek, takımına yalnızca 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sunabildi. Performansıyla teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Cherif, Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard'ın rotasyonunda giderek geri plana itildi. İngiliz çalıştırıcının sürelerini kademeli olarak azalttığı 19 yaşındaki oyuncu, takımının oynadığı son iki maçta sadece 21 dakika forma şansı bulabildi.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Asıl mevkisi olan santrforun yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Sidiki Cherif'in güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Büyük umutlarla adım attığı Premier Lig sahnesinde yedek kulübesine hapsolan genç yıldızın, sezonun geri kalanında formayı yeniden kapıp kapamayacağı merakla bekleniyor.