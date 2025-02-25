Fenerbahçe’den ırkçılık açıklaması geldi… Sarı lacivertliler sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Galatasaray konyu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.