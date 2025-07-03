Yeni sezon öncesi kadro planlamalarına devam eden Fenerbahçe, bir bölgeye daha takviye yapmaya hazırlanıyor.
Kaleci Ertuğrul Çetin ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, kaleye bir takviye yapmak istiyor.
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe bu doğrultuda futbola 2015 yılında altyapısında başlayan Tarık Çetin'i renklerine bağlamayı hedefliyor.
ALTYAPI KONTENJANINI KULLANACAK
Fenerbahçe, 2019 yılında yollarını ayırdığı 28 yaşındaki kaleciyi 6 yıl sonra yeniden kadrosuna katmak üzere.
Sarı-lacivertlilerin, Tarık Çetin'in 3. kaleci olarak düşündüğü haber detayında yer aldı. Deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlıyor.
Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 28 yaşındaki kaleci, 6 sene sonra takımına veda etmişti.