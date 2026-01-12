Guendouzi transferiyle ses getiren Fenerbahçe, bir orta sahayı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N’Golo Kante için kulübüne resmi teklifini sundu.

MASAYA OTURACAKLAR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté'yi transfer etmek istediği doğruladı. Sarı lacivertliler, yarın Kante'nin menajeri ile görüşme yapacak. Moretto ayrıca "Yarın Fenerbahçe ile Kante arasında yeni temaslar olması bekleniyor ve Fenerbahçe, Kante'yi Avrupa'ya geri dönmeye ikna etmek için her şeyi yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Fransız orta saha, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kante bu sezon, 21 maçta görev alırken Fransa Milli Takımı'na da geri döndü.