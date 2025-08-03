Fenerbahçe'de çok sıcak bir transfer gündemi yaşanıyor... Sarı lacivertliler eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; Mourinho, Başkan Ali Koç’a Kerem Aktürkoğlu ile ilgili “Mutlaka alınsın” raporu verdi. Ali Koç’tan talimatı alan Hakan Safi, bu gece özel uçağıyla Kerem’in transferini bitirmek için Portekiz’e gidiyor. Kerem için anlaşma tamamlandı, ufak detaylar kaldı.

PORTEKİZ BASININA GÖRE BENFİCA BIRAKMIYOR

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre ise; Portekiz temsilcisi, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda tutmak istiyor.

Benfica'nın bu kararı almasından ki diğer sebep ise yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarından kaynaklanıyor. Lizbon temsilcisi, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'da Nice ekibine konuk olacak.

Fabrizio Romano ise Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.