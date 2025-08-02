Fenerbahçe kanat transferi için vites yükseltirken rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Sarı lacivertli ekip, yerli ve yabancı adaylar üzerine yoğunlaşırken son olarak rotasını Benfica'ya çevirdi.

ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Haberin detayında kısa sürede anlaşma sağlanamazsa sarı lacivertlilerin farklı bir hedefe yöneleceği aktarıldı.

Bu anlaşmada zamanlamanın önemine dikkat çekilirken Fenerbahçe'nin kanat transferi için iki farklı ismi daha listesinde bulundurduğu ifade edildi. Sarı lacivertlilerin Brahim Diaz ve Garnacho ile ilgilendiği biliniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialar sarı lacivertli taraftarları ikiye böldü. Daha önce Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu, geçen sezon Benfica'ya transfer olmuş ve etkili bir sezonu geride bırakmıştı.