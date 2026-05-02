Fenerbahçe'nin geçen sezon şampiyonluk yarışını kaybetmesinin ardından yolların ayrıldığı ilk isimlerden biri Hırvat kaleci Dominik Livakovic oldu. Önce İspanyol ekibi Girona'ya kiralanan ve burada süre alamayan Livakovic, ara transferde ülkesinde Dinamo Zagreb'e kiralık olarak geçiş yaptı.

YERİNE EDERSON GELDİ

Sarı-Lacivertliler, kiralık gönderilen Livakovic'in yerini ise Brezilyalı yıldız kaleci Ederson ile doldurdu. Ancak Ederson'un da özellikle son haftalardaki performansı ve tavırları camiada huzursuzluk yarattı. Yıldız file bekçisinin 11 milyon euroluk yıllık rekor maaşı da şu anda olası ayrılığın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

HIRVAT KALECİYE İKİ TALİP

Öte yandan ara transferde kiralandığı Dinamo Zagreb'de düzenli olarak forma şansı bulan ve oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Dominik Livakovic ise performansıyla taliplerini artırdı.

Hırvat basınından Vecernji list'in haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino, 31 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'nin kapısını 5'er milyon euroluk teklifle çaldı. Livakovic için de yıllık yaklaşık 2 milyon euroluk maaşı gözden çıkaran İtalyan ekiplerinin, Sarı-Lacivertlilerin cevabını beklediği ifade edildi.