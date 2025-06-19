Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi tedarikçi sponsorluğu imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan 5 yıllık sponsorluk anlaşmasında Fenerbahçeli sporcular, adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak.

Ali Koç, yeni sezonda da logolarında yıldız kullanmayacaklarını açıkladı. Koç yaptığı açıklamada, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek." dedi. Fenerbahçe, geçen sezon logosunda yıldız kullanmamıştı.

1-2 TEMMUZ’DA SATIŞA ÇIKACAK

Formaların çıkış tarihini de açıklayan Ali Koç şöyle konuştu: “Yeni formalarımız 1-2 Temmuz'da satışa çıkacak. Tüm takımlarımız 5 yıl boyunca Adidas formalarla sahaya çıkacak. Ayrıca alt yapı kategorilerimizde de durum aynı olacak. Bu formalar önümüzdeki yıllara damga vuracak ve başarılar getirecek. Hepimizi heyecanlandıran birlikteliğin Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum.”