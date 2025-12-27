Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, Başkan Sadettin Saran’a destek vermek amacıyla bir ziyaret yaptı.

26 Aralık’ta kulüp binasında gerçekleşen görüşmede Koç’a, önceki dönemde hukuk işlerinden sorumlu yönetici Alper Alpoğlu eşlik etti.

Ziyaret sonrası Ali Koç’un olağanüstü kongre önerisinde bulunduğu iddiaları gündeme gelirken, Fenerbahçe Kulübü bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ziyarete ilişkin kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.