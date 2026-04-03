Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Hakkari'nin Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımızın, Yüksekova Spor Kulübü ile Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar kulübümüz açısından kabul edilemezdir.

Müsabaka esnasında Teknik Direktörümüz Sayın Gökhan Bozkaya'ya isabet eden yabancı cisim ve FB TV yayın ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırı, sporun ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Kadın futbolunun gelişimi adına büyük emeklerin verildiği bir dönemde bu tür olayların yaşanması, Türk futbolu adına son derece üzücüdür. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, yaşananları en güçlü şekilde kınıyoruz.

Tüm olumsuzluklara rağmen mücadelesini sürdürerek sahadan galibiyetle ayrılan takımımızı tebrik ediyoruz. Yaşanan olaylarla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz.

Kulübümüz bu süreçte gerekli tüm hukuki adımları kararlılıkla atacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."