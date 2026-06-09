Fenerbahçe'nin haziran ayı başında lansmanını yaptığı yeni sezon formaları, ilk 5 günde 164 milyon TL gelir getirerek kulüp tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Satışların geçen yıla oranla yüzde 87 arttığı süreçte, hafta sonu stadyumda gerçekleştirilen genel kurulun yarattığı hareketlilik önemli rol oynadı.

Saran yönetiminde Fenerium'dan sorumlu Futbol AŞ Yöneticisi Sinan Öncel "Genel kurul için cumartesi ve pazar günü statta bulunan en az 30 bin taraftarımız çok büyük bir heyecan ve satış dalgası yarattı. Bu fırsatı değerlendirmek istedik. Sepet ortalamamız 2,4 adet oldu. Taraftarlarımız tek bir forma alıp çıkmadı." dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların kulübün 120. kuruluş yılına özel hazırlanan formalarına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Öncel, "120. yıl formalarımızla bu sezonun da rekorlarla tamamlanacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.