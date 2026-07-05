Fenerbahçe, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 'asgari ücret üzerinden' 1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.

Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.