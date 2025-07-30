Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Milan Skriniar'ın İstanbul'a gelmesinin hemen ardından sürpriz bir transferi daha açıkladı.

Fenerbahçe'de daha önce gündeme gelmeyen Portekizli sağ bek Nelson Semedo, sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmeleri yapmak üzere özel bir uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Wolves'ta forma giyen Semedo, daha önce de Benfica ve Barcelona takımlarında oynamıştı. Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Wolves forması altında çıktığı 38 resmi maçta 5 asiste imza atmıştı. Semedo, Portekiz Milli Takımı formasını da 44 kez terletti.

Benfica altyapısında yetişen Semedo, 2017 yılında 35.7 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'da üç yıl forma giyen Portekizli futbolcu, 2020 yılında 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Wolves'ın yolunu tutmuştu.