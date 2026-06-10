Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği Fenerbahçe'de kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Hücum bölgesine yoğun takviye yapması beklenen Sarı-Lacivertlilerde isimler ise yavaş yavaş netleşiyor... İtalyan basını, Fenerbahçe'nin geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Malili yıldız El Bilal Toure'yi gündemine aldığını yazdı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın X platformundan paylaştığı habere göre Fenerbahçe, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Malili yıldız El Bilal Toure'yi gündemine aldı. Sarı-Lacivertlilerin, Malili yıldızın bonservisini elinde bulunduran İtalyan kulübü Atalanta ile temasa geçeceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TA 12 GOLE KATKI
Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan 24 yaşındaki hücumcu, 7 gol ve 5 asist ile 12 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 13 milyon euro..