Fenerbahçe, Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre, 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Fall, son olarak Senegal ekibi Essamaye FC forması giydi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şu şekilde: "Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."