Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kanat takviyesi için gözler Premier Lig devi Tottenham'ın yıldızını çevrildi.

Sarı-Lacivertli ekip, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Heung-min Son için devrede. İngiliz kulübünden ayrılmaya hazırlanan Güney Koreli kanat forvete Fenerbahçe'nin sunduğu teklif ortaya çıktı.

CAZİP TEKLİF

Fichajes'in haberine göre 32 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için cazip bir teklif sundu. Sezon başına 12 milyon Euro'ya yakın bir maaş teklifi sunulduğu ifade edilen haberde, Son'un teklife sıcak baktığı belirtildi.

Tottenham'ın da Güney Koreli oyuncunun teklifi kabul etmesi halinde pazarlıklarda kolaylık sağlaması bekleniyor. Son, nihai kararını vermeden önce hem sportif hem de finansal yönleri değerlendirecek. Ancak haberin detaylarında deneyimli oyuncunun teklifi kabul etmeye yakın olduğu aktarıldı.