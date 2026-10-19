Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'ye imza atan ancak Sarı-Lacivertli formayla hiç resmi maça çıkmadan bir sezon geçiren Steven Caulker'ın kariyeri de bu deneyimin ardından tepetaklak olmuştu. Eski İngiliz milli futbolcu, alt liglerde Malaga Juniors, Ankara Keçiörengücü ve Stjarnan gibi takımlarda oynadıktan sonra profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

"300'DEN FAZLA KEZ REDDEDİLDİM"

Stoper olmasına rağmen 34 yaşında yeşil sahalardaki kariyerini noktalayan tecrübeli isim, sosyal medya platformu LinkedIn'de iş arama stresiyle ilgili bir mesaj paylaştı. Sierra Leone asıllı İngiliz milli futbolcu, şöyle yazdı:

"İşsiz olmak stresli.

Daha önce de defalarca bu durumda bulundum, bu duygu karmaşasına alışkınım ama bu durum işi hiç de kolaylaştırmıyor.

Tüm niteliklerine sahip olduğum işlere başvurup bir mülakat bile alamamak can yakıyor, ancak bu paniklemem gerektiği anlamına gelmez.

Walt Disney başvurularım 300'den fazla kez reddedildi; reddedilmek çoğu insanın hikayesinin bir parçasıdır. Benim zor bulduğum kısım ise, hedeflerimle örtüşmeyen ve karşıma çıkan fırsatları/işleri geri çevirmek.

Bu süre zarfında sakin ve soğukkanlı kalmak önemli; günüme belli bir düzen katmak kesinlikle yardımcı oluyor. Sabah koşumu henüz bitirdim ve biraz endorfin salgıladıktan sonra kendimi oldukça iyi hissediyorum."