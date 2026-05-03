Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sky Spor YouTube kanalında Fenerbahçe'den bazı oyuncular ile yol ayrılığına gidilen teknik direktör Domenico Tedesco arasında 'yumruklu kavga' yaşandığını öne sürdü. Çakar, "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları olduğu söyleniyor. Tedesco'nun burasında (eliyle kaşının üzerini işaret ederek) siyahlık gördüm. Aldığım bilgi, Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği ve İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği... Orada kavga-yumruk var mı emin değilim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya açıklık getirdi; iddiaları yalanlayarak hukuki işlemlere başlanacağını duyurdu.

Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.

Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."