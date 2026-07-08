Fenerbahçe, uzun süredir Marsilya’nın İngiliz sağ kanat oyuncusu Mason Greenwood transferi için seferber olmuştu. Oyuncuyla yıllık 8 milyon Euro’luk maaş üzerinden anlaşan sarı-lacivertliler, Fransız ekibiyle yaptığı pazarlıklardan bir türlü sonuç alamadı. Fenerbahçe’nin son teklifine de Marsilya’dan olumlu yanıt gelmeyince yönetim Greenwood defterini kapattı, B planını devreye soktu. Kanarya, Al Hilal'den Malcom’u almak için düğmeye bastı.

AL Ahli ile 1 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için girişimler başladı. Malcom’un menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’a geldi. Yönetim bir yandan da Suudi Arabistan ekibiyle pazarlıklara başladı. Corinthians’ta adını duyuran, Bordeaux’ta yıldızlaşan sambacı, Barcelona ve Zenit formaları da giydi. 2023’te Al Hilal’e giden Malcom, Arap ekibinde 138 resmi maçta forma giydi 46 gol attı ve 41 asist yaptı.