Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta sahasında Başakşehir'i 3-1 devirdi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, teknik direktör Domenico Tedesco ayrılığının ardından ilk kez konuştu.

Torunoğulları, İtalyan hocanın ayrılığına ilişkin şunları söyledi:

"Seçildiğimiz günden bu yana çok konuşan, şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz, tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonra başarılar diliyoruz."

"HİÇBİR AYRILIK TEK TARAFLI DEĞİL"

"Tedesco ile yolları daha erken ayırmadığınız için pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Torunoğulları, şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili de ileride açıklamalarımız olacak. Hocamız gitmiş, ayrılmış. Kendisine başarılar diliyoruz. Kalan 2 hafta maçımıza bakacağız. Sezonu güzel bir şekilde kapatıp vedalaşacağız. Hata demeyelim ama hiçbir ayrılık tek taraflı değil. Uğurlamaya giden, karşılamaya giden Fenerbahçe'nin gerçek taraftarı ve ne yapacaklarını biliyorlar.

Gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğunda neler olduğunu görüyoruz. Artık giden gitmiş, bundan sonrasına bakacağız."