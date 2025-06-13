Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Al Hilal’in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic transferi için kolları sıvadı.

Al Hilal, Mitrovic için 10 milyon Euro, F.Bahçe de En Nesyri için 40 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, takasla En Nesyri’den para kazanırken, kasadan para çıkmadan Mitrovic’i almayı planlıyor.

TADIC DEVREYE GİRECEK

Başkan Ali Koç, Dusan Tadic ile de görüşerek, Mitrovic transferinde F.Bahçe’ye yardımcı olmasını rica etti. F.Bahçe’nin Sırp santrfora yıllık 10 milyon Euro civarında ücret önerdiği belirtildi. Mitrovic kariyeri boyunca 515 maça çıktı. 30 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 265 gol ve 62 asist kaydetti.