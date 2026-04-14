Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, TFF’ye çıkarma yaptı… Sarı-lacivertliler, sezon başından itibaren oynanan maçlarda yaşanan hakem hatalarını detaylı bir şekilde derledi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmalarındaki tartışmalı pozisyonlar, video kayıtlarıyla birlikte federasyona iletildi.

Fenerbahçe’nin puan kayıplarına neden olduğu düşünülen aleyhte kararlar da hazırlanan dosyada yer aldı.

SÜREKLİ KONTAK HALİNDEYİZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, "Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk, tartıştık. Takipteyiz. Sürekli kontak halindeyiz federasyonla. Sadece Fenerbahçe değil, tüm takımlarımız, küme düşme hattı da zorlaşıyor. İnşallah tüm takımlarımız için sorunsuz hafta diliyoruz. İnşallah öyle olur." dedi.