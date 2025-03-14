UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'a deplasmanda penaltılarda kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Sarı lacivertlilerin 120 dakikayı 2-0 önde tamamladığı mücadedele kararlarıyla öne çıkan isim Norveçli hakem Espen Eskas oldu.

Fenerbahçe, maç içerisinde dört kez penaltı bekledi. Hakem Eskas, dört pozisyonda da oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, hakem Eskas'ın kararlarına büyük tepki gösterdi.

19. DAKİKA TALISCA YERDE KALDI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

39. DAKİKA EL BEKLENTİSİ

İlk yarının bitimine yakın, maçında 39. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha penaltı bekledi. Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

56. DAKİKADA RIDVAN'IN ELİ

Fenerbahçe, Rangers maçının 56. dakikasında da penaltı bekledi. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan sekti. Kostic, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Espen Eskas, oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından hakem Eskas, oyunu sürdürdü.

KADER POZİSYONU 117. DAKİKADA!

Fenerbahçe, Glasgow Rangers maçının 117. dakikasında penaltı bekledi. Mert HakanYandaş, ceza sahasında kazandığı topun ardından gelen müdahale sonrası yerde kaldı. Jose Mourinho ve futbolcular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

'BU NORVEÇLİ'Yİ UNUTMAYACAĞIZ'

Mücadeleyi TRT Spor'da yorumlayan İlker Yağcıoğlu, "Rezil bir hakem vardı. Ivan Bebek'ten sonra bu Norveçli'yi unutmayacağız. İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor. Hakikaten yazık oldu" ifadelerini kullandı

'MERT HAKAN DA KOSTIC DE NET PENALTI'

Önder Özen ise, "Bu maçın penaltılara kalması bir skandaldır! Mert Hakan'ın pozisyonu da Kostic'in pozisyonu da net penaltıydı. Bir hakem bunlara penaltı çalmıyorsa, demek ki penaltı kuralı futboldan kalkmıştır" dedi.