Duyduk duymadık demeyin, F.Bahçe, Juventus’tan Dusan Vlahovic’i alıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki golcüyü transfer etmek için serveti gözden çıkardı. Juventus’a 30 milyon Euro bonservis bedeli, Vlahovic’e de yıllık 10 milyon Euro maaş teklif edildi. Sırp forvet, valizlerini toplamaya başladı.

Vlahovic için F.Bahçe’nin yaptığı teklif, Milan, Atletico Madrid ve G.Saray’ın pazarlık masasından kalkmasına yol açtı. Teknik Direktör Jose Mourinho da Vlahovic’e F.Bahçe’de 2026 Dünya Kupası’na hazırlanırken, Sırbistan Milli Takımı’nda direkt oynayacağı bir rol garantisi verdi. Bu da işi bitirdi.

Vlahovic, Juventus’la Dünya Kulüpler Kupası’nda forma giydikten sonra F.Bahçeli olacak. Kelebek etkisi diye bir şey var. F.Bahçe Vlahovic’i alınca, Juventus da doğan boşluğu F.Bahçe’nin büyük ölçüde anlaştığı PSG’den Kolo Muani ile doldurmaya karar verdi. Fransız futbolcu, geçen sezon da Juventus’ta kiralık oynadı.