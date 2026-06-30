Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

TFF, kuralın daha önce kararlaştırıldığı şekilde uygulanacağını ve değişim iddialarının doğruyu yansıtmadığını resmi sitesinden açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından HT Spor'a konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, bu karara tepki gösterdi. Uslu, yaptığı açıklamada, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız." dedi.