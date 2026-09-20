Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı Salah (3) ve Saviolo'nun golleriyle 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kırmızı kart görmüştü. Önce kendisine ayrılan alanı ihlal ettiği gerekçesiyle sarı kart gören Buruk, 4. hakemle yaşanan diyaloğun ardından hakem Batuhan Kolak tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

YAYINCI KURULUŞ MAÇ SIRASINDA AÇIKLADI

Öte yandan kırmızı kartın ardından yayıncı kuruluş muhabiri, maç oynanmaya devam ettiği sırada Okan Buruk'un açıklamalarını ekranda canlı şekilde aktardı. Ancak TFF Disiplin Talimatı'na göre kırmızı kartla cezalandırılan teknik direktörlerin basın ve yayın kuruluşlarına açıklamada bulunması yasağı mevcut...

FENERBAHÇE'DEN ULTİMATOM

Yayıncı kuruluşun bu haber aktarımı sosyal medyada büyük tepkiye sebep olurken, Fenerbahçe'den de konuya ilişkin zehir zemberek bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertlilerin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklama şöyle:

"Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.

Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.

Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz."